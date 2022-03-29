«Поездка с последствиями»: В профсоюзе таксистов указали на недоработки закона о передаче данных ФСБ

По его словам, российский рынок такси требует контроля и четких закрепленных правил. Грэк отметил, что пассажиры должны быть максимально защищены при поездке.

«Все данные и результаты проверок должны быть в видимости федеральных органов. Но в том виде, в котором сейчас это предлагается, у нас может остаться за скобками уход от налогов, который происходит через такси-агрегаторы. Они также могут уходить от ответственности. Могут сказать: "Ну мы же данные передали, какая на нас ответственность за погибшего пассажира или за изнасилование?" Рынок такси требует контроля и внятных правил. Тут вопрос в том, что хотят увидеть. Либо это безопасные перевозки, либо чтобы поездки были дешевыми и с неизвестными последствиями», - резюмировал Грэк.

В декабре 2019 года группа сенаторов и депутатов во главе с вице-спикером Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси. Проектом предполагалось дать самозанятым право осуществлять таксомоторные перевозки. Также в нем была закреплена финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок людям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси. В феврале 2020 года комитет Госдумы по транспорту и строительству принял решение вернуть законопроект авторам.

