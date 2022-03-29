«Поездка с последствиями»: В профсоюзе таксистов указали на недоработки закона о передаче данных ФСБ
Новый законопроект не гарантирует никакой безопасности для пассажиров, заявил НСН Евгений Грэк.
Службы заказа такси должны передавать ФСБ не только свои данные, необходимо также начать регулировать правовые отношения агрегаторов с пассажирами во избежание криминальных случаев, заявил советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Минтранс РФ разработал законопроект, согласно которому службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить ФСБ удаленный доступ к информационным системам и данным о перевозках. Евгений Грэк считает, что законопроект необходимо дополнить положениями о безопасности пассажиров.
«В России чаще всего бывают не службы заказа такси в общем понимании, а некие агрегации услуг таксопарков, посредники которых сводят водителя и пассажира. При этом эти посредники фактически являются для водителя работодателями, которые указывают, где работать и как работать. По законодательству такая деятельность считается не как агентская, посредники являются полноценными работодателями. Поэтому, безусловно, надо регулировать не только те данные, которые они передают, но и их правовые отношения с пассажирами. Пассажиры часто страдают во время поездок из-за низкого контроля за водителями компаний», - сказал Грэк.
По его словам, российский рынок такси требует контроля и четких закрепленных правил. Грэк отметил, что пассажиры должны быть максимально защищены при поездке.
«Все данные и результаты проверок должны быть в видимости федеральных органов. Но в том виде, в котором сейчас это предлагается, у нас может остаться за скобками уход от налогов, который происходит через такси-агрегаторы. Они также могут уходить от ответственности. Могут сказать: "Ну мы же данные передали, какая на нас ответственность за погибшего пассажира или за изнасилование?" Рынок такси требует контроля и внятных правил. Тут вопрос в том, что хотят увидеть. Либо это безопасные перевозки, либо чтобы поездки были дешевыми и с неизвестными последствиями», - резюмировал Грэк.
В декабре 2019 года группа сенаторов и депутатов во главе с вице-спикером Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси. Проектом предполагалось дать самозанятым право осуществлять таксомоторные перевозки. Также в нем была закреплена финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок людям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси. В феврале 2020 года комитет Госдумы по транспорту и строительству принял решение вернуть законопроект авторам.
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