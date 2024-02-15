В РЖД сообщили о предотвращении более 4 млн кибератак на свои системы
Свыше 4 млн кибератак на системы РЖД предотвратили в прошлом году. Об этом заявил замглавы холдинга Евгений Чаркин.
«В 2023 году предотвращено более 4 млн кибератак на системы РЖД», — говорится в сообщении Telegram-канала РЖД.
Кроме того, Чаркин сообщил, что холдинг выполняет поручение о переходе на отечественное программное обеспечение на значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 января 2025 года.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2023 году специалисты отразили более 65 тысяч хакерских атак на критическую информационную инфраструктуру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru