В РЖД сообщили о предотвращении более 4 млн кибератак на свои системы

«В 2023 году предотвращено более 4 млн кибератак на системы РЖД», — говорится в сообщении Telegram-канала РЖД.

Кроме того, Чаркин сообщил, что холдинг выполняет поручение о переходе на отечественное программное обеспечение на значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 января 2025 года.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2023 году специалисты отразили более 65 тысяч хакерских атак на критическую информационную инфраструктуру.

