В Сбербанке рассказали о четырехдневной хакерской атаке на сервисы
Сбербанк в январе подвергся DDos-атаке, которая продлилась четыре дня и в процессе видоизменялась. Об этом рассказал зампредседателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов.
«С 24 по 28 января мы выдержали впервые очень длительную DDos-атаку в 4 дня, она была с точки зрения инструментов весьма сложной, причем видоизменялась десятки раз в течение этих четырех суток», — цитирует Кузнецова ТАСС.
По словам зампреда правления банка, злоумышленники атаковали одновременно 1 100 сервисов организации. Сбербанк «не почувствовал на себе влияние».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сайт Кремля подвергается десяткам кибератак ежедневно, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru