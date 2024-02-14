В Сбербанке рассказали о четырехдневной хакерской атаке на сервисы

«С 24 по 28 января мы выдержали впервые очень длительную DDos-атаку в 4 дня, она была с точки зрения инструментов весьма сложной, причем видоизменялась десятки раз в течение этих четырех суток», — цитирует Кузнецова ТАСС.

По словам зампреда правления банка, злоумышленники атаковали одновременно 1 100 сервисов организации. Сбербанк «не почувствовал на себе влияние».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сайт Кремля подвергается десяткам кибератак ежедневно, пишет Ura.ru.

