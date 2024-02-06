Чернышенко: В 2023 году отразили более 65 тысяч кибератак на объекты КИИ

Как отметил зампред правительства, российские решения «стоят на страже киберпространства» страны, кроме того, их используют соседи.

«В 2023 году, кстати, были успешно отражены более 65 тыс. атак на объекты критической инфраструктуры», — указал Чернышенко.

Ранее руководитель направления WAF и Anti-DDoS компании «РТК-Солар» Алексей Пашков заявил об увеличении числа кибератак на российские банки в 2023 году. Так, в первом квартале года количество DDoS-атак было на 31% больше, чем в аналогичный период в 2022-м, пишет «Свободная пресса».

