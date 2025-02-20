ЦБ: Число потребителей услуг теневого бизнеса в РФ достигло 10 млн человек

Число потребителей услуг теневого бизнеса, таких как нелегальные казино, покупка запрещенных товаров и криптообменники, в России достигло 10 млн человек. Об этом заявила зампредседателя Центробанка Ольга Полякова в ходе форума «Кибербезопасность в финансах».

По ее словам, аналитика показывает, что объемы таких переводов – это достаточно значительные объемы всей теневой экономики страны. Полякова отметила, что «простые, на первый взгляд», P2P-переводы с карты на карту и со счетов на счет стали основным способом оплаты наркотиков и запрещенных товаров в интернете.

Прием ставок в нелегальных казино осуществляется с использованием P2P-переводов, с их помощью также оплачивается пиратский контент и другое, добавила она.

Ранее директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов сообщил, что в теневом секторе экономики могут быть заняты 6,5 миллиона россиян. По его словам, сегодня наибольший риск возникновения теневой занятости существует в малом и среднем бизнесе, а также в сфере услуг, передает «Радиоточка НСН».

