В России вырос процент на переводы в системе быстрых платежей

«В действующем тарифе комиссию платит и банк-отправитель, и банк-получатель по 3 рубля. Теперь платить будет только банк-отправитель. После ухода из России системы Western Union доля трансакций перешла на систему быстрых платежей. Также сказалась релокация российских граждан. В частности, по этой причине в платежной системе «Мир» за текущий год существенно расширилась география направлений трансакций и объемы самих переводов», — пояснила эксперт.

В настоящее время за пределы России переводов происходит больше, чем в РФ. В связи с жтим, полагает Левашенко, россияне, которые отправляют переводы через СБП, будут оплачивать транзакции по тарифам своих банков, установленным с учетом тарифной политики и рыночной практики.

«Тариф в 6 рублей — это стоимость услуги самого Банка России для банка-плательщика, тариф для конечных потребителей может варьироваться среди банков», - считает собеседница издания.

Ранее сообщалось, что средства в долларах внутри России больше не являются надёжным способом сбережений. Об этом говорится в Telegram-канале образовательного проекта Центробанка России «Финансовая культура».

