В России вырос процент на переводы в системе быстрых платежей
По решению Банка России увеличена комиссия на трансграничные переводы через систему быстрых платежей (СБП) до шести рублей независимо от суммы транзакции. Банки при этом самостоятельно устанавливают комиссии за переводы физлиц за рубеж через СБП с учетом собственных издержек. По словам руководителя Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, комиссия на трансграничные переводы физических лиц с помощью СБП уже действует, но осуществляется по другой схеме, пишут «Известия».
«В действующем тарифе комиссию платит и банк-отправитель, и банк-получатель по 3 рубля. Теперь платить будет только банк-отправитель. После ухода из России системы Western Union доля трансакций перешла на систему быстрых платежей. Также сказалась релокация российских граждан. В частности, по этой причине в платежной системе «Мир» за текущий год существенно расширилась география направлений трансакций и объемы самих переводов», — пояснила эксперт.
В настоящее время за пределы России переводов происходит больше, чем в РФ. В связи с жтим, полагает Левашенко, россияне, которые отправляют переводы через СБП, будут оплачивать транзакции по тарифам своих банков, установленным с учетом тарифной политики и рыночной практики.
«Тариф в 6 рублей — это стоимость услуги самого Банка России для банка-плательщика, тариф для конечных потребителей может варьироваться среди банков», - считает собеседница издания.
Ранее сообщалось, что средства в долларах внутри России больше не являются надёжным способом сбережений. Об этом говорится в Telegram-канале образовательного проекта Центробанка России «Финансовая культура».
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