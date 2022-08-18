Центробанк разъяснил россиянам, как поступать со сбережениями в долларах

Средства в долларах внутри России больше не являются надёжным способом сбережений. Об этом говорится в Telegram-канале образовательного проекта Центробанка России «Финансовая культура».

Россиянам посоветовали заработать на курсе доллара

Регулятор отметил, что если россиянам по каким-то причинам нужно держать часть средств в валютах стран, которые ввели антироссийские санкции, то стоит задуматься об открытии счёта за рубежом.

«Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы», — говорится в сообщении.

Ранее Центробанк снял валютные ограничения на перевод денег за рубеж, позволив россиянам отправлят на свой счёт в иностранном банке или другому человеку сумму до одного миллиона долларов, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРоссиянеЦентробанкДоллар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры