Центробанк разъяснил россиянам, как поступать со сбережениями в долларах

Регулятор отметил, что если россиянам по каким-то причинам нужно держать часть средств в валютах стран, которые ввели антироссийские санкции, то стоит задуматься об открытии счёта за рубежом.

«Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы», — говорится в сообщении.

Ранее Центробанк снял валютные ограничения на перевод денег за рубеж, позволив россиянам отправлят на свой счёт в иностранном банке или другому человеку сумму до одного миллиона долларов, сообщает Ura.ru.