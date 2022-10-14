Юрист рассказал о мошенничестве с «переводом» денег на карту

Как отметил эксперт, потенциальной жертве присылают SMS-сообщение о зачислении определенной суммы на счет. Затем злоумышленники звонят этому человеку или связываются с ним через мессенджер. Соловьев подчеркнул, что мошенники выманивают конфиденциальную финансовую информацию или просят перевести деньги «обратно», проявляя при этом большую настойчивость, отмечает «Свободная пресса».



Юрист добавил, что переведенные средства нельзя тратить или выводить на другие счета. Соловьев рекомендовал при зачислении подобных платежей сразу обратиться в банк, пишет РИА ФАН.

