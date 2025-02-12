«Решат лингвисты»: Вассерман раскрыл тонкости законопроекта о вывесках на русском языке
Анатолий Вассерман заявил НСН, что профессиональные лингвисты составят словари допустимых слов, отдельно будет решаться вопрос о названиях для российских брендов.
Законопроект о защите русского языка не будет запрещать использование иностранных слов, которые вошли в русский язык естественным образом, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Госдума проголосовала в первом чтении за проект закона о защите русского языка как государственного. Проект предполагает полное исключение слов на иностранном языке на вывесках, в рекламе, указателях, названиях жилых комплексов. Например, не будут допускаться слова «sale» или «shop». Вассерман уверен, что закон будет принят, но с уточнениями.
«Законопроект поддержан в первом чтении единогласно, поэтому, скорее всего, будет принят. Другое дело, что ко второму чтению там будут важные уточнения. Во-первых, речь идет обо всех иностранных словах, не только об англицизмах. Во-вторых, только о тех, что не вошли в русский язык естественным образом. Например, слово «shop» соответствует слову «магазин», которое тоже иностранного происхождения. Но «магазин» давно вошел в язык, это привычно для нас. Слово «Россия», например, это греческое произношение слова «Русь». Но это уже нам привычно», - отметил он.
По его словам, профессиональные лингвисты составят словари таких слов, отдельно будет решаться вопрос о названиях для российских брендов.
«Именно поэтому важную роль должны сыграть профессиональные лингвисты, они составляют словари слов, уже вошедших в русский язык естественным образом. Список этих словарей будет еще обсужден неоднократно с академией наук и правительством. Уточнений будет достаточно. Но общий смысл закона всем понятен, всех это устраивает. Также в промежутке между вторым и третьим чтениях будут обсуждаться тонкости, нужно ли переименовывать российские бренды, например, Wildberries. Будут поправки, которые сейчас обсуждают профильные комитеты. Только от них зависит, в каком виде это будет принято», - заключил собеседник НСН.
Для перехода с англоязычных названий вывесок на русский язык необходим трехгодичный переходный период. Таким мнением в беседе с НСН поделилась председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина, передает «Радиоточка НСН».
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