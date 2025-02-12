«Решат лингвисты»: Вассерман раскрыл тонкости законопроекта о вывесках на русском языке

«Законопроект поддержан в первом чтении единогласно, поэтому, скорее всего, будет принят. Другое дело, что ко второму чтению там будут важные уточнения. Во-первых, речь идет обо всех иностранных словах, не только об англицизмах. Во-вторых, только о тех, что не вошли в русский язык естественным образом. Например, слово «shop» соответствует слову «магазин», которое тоже иностранного происхождения. Но «магазин» давно вошел в язык, это привычно для нас. Слово «Россия», например, это греческое произношение слова «Русь». Но это уже нам привычно», - отметил он.

По его словам, профессиональные лингвисты составят словари таких слов, отдельно будет решаться вопрос о названиях для российских брендов.

«Именно поэтому важную роль должны сыграть профессиональные лингвисты, они составляют словари слов, уже вошедших в русский язык естественным образом. Список этих словарей будет еще обсужден неоднократно с академией наук и правительством. Уточнений будет достаточно. Но общий смысл закона всем понятен, всех это устраивает. Также в промежутке между вторым и третьим чтениях будут обсуждаться тонкости, нужно ли переименовывать российские бренды, например, Wildberries. Будут поправки, которые сейчас обсуждают профильные комитеты. Только от них зависит, в каком виде это будет принято», - заключил собеседник НСН.

Для перехода с англоязычных названий вывесок на русский язык необходим трехгодичный переходный период. Таким мнением в беседе с НСН поделилась председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина, передает «Радиоточка НСН».

