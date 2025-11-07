В Еврокомиссии объяснили, кто из россиян не сможет получить многократный шенген
Запрет на выдачу многократных шенгенских виз будет распространяться только на тех россиян, которые подают заявление на визу из России. Об этом сообщает Еврокомиссия.
Отмечается, что запрет не будет действовать, если граждане России подают заявление на мультивизу в консульствах стран ЕС на территории третьих государств. Также многократные визы при некоторых условиях будут доступны родственникам проживающих в Европе россиян.
Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт указал, что многократные визы смогут получить россияне, «благонадёжность и лояльность которых не вызывает сомнений», пишет RT.
Ранее в Еврокомиссии заявили, ято теперь россиянам нужно будет обращаться за визой для каждой поездки в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
