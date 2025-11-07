В Еврокомиссии объяснили, кто из россиян не сможет получить многократный шенген

Отмечается, что запрет не будет действовать, если граждане России подают заявление на мультивизу в консульствах стран ЕС на территории третьих государств. Также многократные визы при некоторых условиях будут доступны родственникам проживающих в Европе россиян.

Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт указал, что многократные визы смогут получить россияне, «благонадёжность и лояльность которых не вызывает сомнений», пишет RT.

Ранее в Еврокомиссии заявили, ято теперь россиянам нужно будет обращаться за визой для каждой поездки в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

