В России перечислили дефицитные автомобильные бренды

Кроме того, в дефиците сегодня автомобили Hyundai и Kia. Несколько лучше обстоят дела с брендами Skoda и Volkswagen, но и их остается немного.

Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец добавил, что сегодня в России продаются новые автомобили Nissan, Mitsubishi, Mazda, Toyota, Kia и Hyundai, массовые модели представлены в линейке SUV (спортивно-утилитарный автомобиль). По его словам, в сегментах B и B+ (легковые автомобили) дефицит наиболее силен, он будет наблюдаться по мере прихода на российский рынок китайских брендов.

Ранее Министерство промышленности и торговли России включило в список параллельного импорта автомобили 11 иностранных марок. Речь идет о машинах, которые выпускают бренды Renault, Peugeot, Ford, Kia, Dacia, Citroen, Mazda, Hyundai, Genesis, Opel и Isuzu.

