В России перечислили дефицитные автомобильные бренды
Больше всего в России не хватает автомобилей марки Renault. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры».
Кроме того, в дефиците сегодня автомобили Hyundai и Kia. Несколько лучше обстоят дела с брендами Skoda и Volkswagen, но и их остается немного.
Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец добавил, что сегодня в России продаются новые автомобили Nissan, Mitsubishi, Mazda, Toyota, Kia и Hyundai, массовые модели представлены в линейке SUV (спортивно-утилитарный автомобиль). По его словам, в сегментах B и B+ (легковые автомобили) дефицит наиболее силен, он будет наблюдаться по мере прихода на российский рынок китайских брендов.
Ранее Министерство промышленности и торговли России включило в список параллельного импорта автомобили 11 иностранных марок. Речь идет о машинах, которые выпускают бренды Renault, Peugeot, Ford, Kia, Dacia, Citroen, Mazda, Hyundai, Genesis, Opel и Isuzu.
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