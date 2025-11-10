Литва вновь попросит Белоруссию пропустить застрявшие фуры через границу

Вильнюс намерен повторно обратиться к Минску с просьбой разрешить проезд литовских грузовиков, застрявших на белорусской территории после закрытия границы. Об этом заявил председатель национального центра по управлению кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас.

По его словам, правительство решило направить Белоруссии обращение на уровне уполномоченных по границе с предложением открыть два контрольно-пропускных пункта для создания эвакуационного коридора в обоих направлениях. Первое подобное обращение, сделанное ранее, не принесло результата, отмечает RT.