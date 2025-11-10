Литва вновь попросит Белоруссию пропустить застрявшие фуры через границу
Вильнюс намерен повторно обратиться к Минску с просьбой разрешить проезд литовских грузовиков, застрявших на белорусской территории после закрытия границы. Об этом заявил председатель национального центра по управлению кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас.
По его словам, правительство решило направить Белоруссии обращение на уровне уполномоченных по границе с предложением открыть два контрольно-пропускных пункта для создания эвакуационного коридора в обоих направлениях. Первое подобное обращение, сделанное ранее, не принесло результата, отмечает RT.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда отметил, что литовская сторона направила письмо не в официальные государственные структуры, а в Лидский пограничный отряд, при этом его содержание не было оформлено ни как просьба, ни как дипломатическое обращение.
Литва закрыла автодорожную границу с Белоруссией 29 октября, объяснив решение борьбой с контрабандой сигарет, которые, по данным Вильнюса, доставлялись с помощью беспилотных воздушных шаров, создавая угрозу для гражданской авиации. После введения ограничений на белорусской стороне остались несколько тысяч литовских фур, передает «Радиоточка НСН».
