В России могут изъять активы владельцев «Кириешек» и «Яшкино» за помощь ВСУ
Генпрокуратура России потребовала изъять активы владельцев группы компаний «КДВ» Николая и Дениса Штенгеловых, сообщает ТАСС.
Это связано с финансированием Вооруженных сил Украины. В отношении Штенгеловых проведена проверка, согласно которой, отец и сын поддерживают политику Киева, оказывают финансовую и продовольственную помощь украинской армии. Кроме того, они образовали собственное военизированное подразделение.
Бизнес предпринимателей включает в себя 10 фабрик в различных регионах РФ, которые выпускают продукцию под марками «Бабкины семечки», «Кириешки», «Яшкино» и другими.
Генпрокуратура требует запретить деятельность Штенгеловых и обратить в доход государства 100% акций АО «Кондитерус Ком» - головной компании холдинга «КДВ», переписав их на счет Росимущества.
Ранее стало известно, что у семьи экс-судьи конфискуют 100 объектов недвижимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
