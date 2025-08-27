В России могут изъять активы владельцев «Кириешек» и «Яшкино» за помощь ВСУ

Это связано с финансированием Вооруженных сил Украины. В отношении Штенгеловых проведена проверка, согласно которой, отец и сын поддерживают политику Киева, оказывают финансовую и продовольственную помощь украинской армии. Кроме того, они образовали собственное военизированное подразделение.

Бизнес предпринимателей включает в себя 10 фабрик в различных регионах РФ, которые выпускают продукцию под марками «Бабкины семечки», «Кириешки», «Яшкино» и другими.

Генпрокуратура требует запретить деятельность Штенгеловых и обратить в доход государства 100% акций АО «Кондитерус Ком» - головной компании холдинга «КДВ», переписав их на счет Росимущества.

Ранее стало известно, что у семьи экс-судьи конфискуют 100 объектов недвижимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

