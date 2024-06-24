У Ходорковского и Лебедева изъяли в пользу государства 1,4 млрд рублей

Московский суд изъял у бывшего главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева и у экс-владельца нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан иноагентом в России) в доход государства 1,4 млрд рублей.

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В пользу государства будут обращены деньги, находящиеся в банке непрофильных активов «Траст». Их потратят на возмещение непогашенного ущерба.

Ранее МВД России объявило Ходорковского в розыск.

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ФОТО: pikabu.ru
ТЕГИ:СудКонфискацияМихаил Ходорковский

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