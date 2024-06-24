У Ходорковского и Лебедева изъяли в пользу государства 1,4 млрд рублей
24 июня 202414:55
Московский суд изъял у бывшего главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева и у экс-владельца нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан иноагентом в России) в доход государства 1,4 млрд рублей.
В пользу государства будут обращены деньги, находящиеся в банке непрофильных активов «Траст». Их потратят на возмещение непогашенного ущерба.
Ранее МВД России объявило Ходорковского в розыск.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru