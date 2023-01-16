«Громкие слова и квест»: Бизнес ждет отсрочек от мобилизации, но с оговорками

Предприниматели приносят стране деньги и рабочие места, государство не заинтересовано в приостановке производств из-за мобилизации. Об этом НСН заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Накануне первый зампред комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков заявил, что отсрочку от мобилизации необходимо предоставить единственным учредителям и руководителям предприятий – при условии, что до мобилизации они уплачивали налоги и на предприятии есть наемные работники. Миронов отметил, что такое решение будет принято с высокой долей вероятности.



«Совершенно разные предприниматели, разные сообщества, общественные организации обращались с этой инициативой. Это логично, потому что стране надо, чтобы производства работали, чтобы бизнес давал стране деньги, рабочие места. Если уходит предприниматель, как правило, все рушится. Но это должно касаться только тех, кто платит налоги. Потому что компании, которые не платят налоги, работают сами по себе. Я думаю, нужен отдельный нормативный акт для этого. Очень вероятно, что это будет принято», - высказался Миронов.

При этом председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с НСН подчеркнула, что на деле не все так просто – зачастую нарушения могут быть и у добросовестных предпринимателей. Она призвала разработать более «реальные» и понятные критерии для предоставления отсрочки.