«Громкие слова и квест»: Бизнес ждет отсрочек от мобилизации, но с оговорками
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов и председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в эфире НСН обсудили критерии для предоставления отсрочек предпринимателям.
Предприниматели приносят стране деньги и рабочие места, государство не заинтересовано в приостановке производств из-за мобилизации. Об этом НСН заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Накануне первый зампред комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков заявил, что отсрочку от мобилизации необходимо предоставить единственным учредителям и руководителям предприятий – при условии, что до мобилизации они уплачивали налоги и на предприятии есть наемные работники. Миронов отметил, что такое решение будет принято с высокой долей вероятности.
«Совершенно разные предприниматели, разные сообщества, общественные организации обращались с этой инициативой. Это логично, потому что стране надо, чтобы производства работали, чтобы бизнес давал стране деньги, рабочие места. Если уходит предприниматель, как правило, все рушится. Но это должно касаться только тех, кто платит налоги. Потому что компании, которые не платят налоги, работают сами по себе. Я думаю, нужен отдельный нормативный акт для этого. Очень вероятно, что это будет принято», - высказался Миронов.
При этом председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с НСН подчеркнула, что на деле не все так просто – зачастую нарушения могут быть и у добросовестных предпринимателей. Она призвала разработать более «реальные» и понятные критерии для предоставления отсрочки.
«Условия, которые предлагаются, такое ощущение, что они оторваны от реальной жизни. Забывают о несовершенстве законных актов, закон иногда может сделать из добропорядочного бизнесмена недобропорядочного, докопаться и до столба можно. Это пока громкие слова, нет никаких критериев, по которым можно было предоставить отсрочку. Вы разработайте критерии, кого считать добросовестным. Бывает, что команда предпринимателей состоит из одного или двух человек только. Владимир Владимирович (Путин - прим. НСН) говорил, что даже таким предпринимателям должна оказываться поддержка, а у нас почему-то поддержка начинается от определенной градации. Очень часто принятые решения превращаются в игру-квест, которая заключается в том, чтобы как можно больше заявить о помощи и как можно меньше дать этой помощи», - объяснила собеседница НСН.
Ранее стало известно, что мобилизованным россиянам, добровольцам и военнослужащим-контрактникам будут засчитывать двойной стаж за участие в специальной военной операции. Также правительство освободило мобилизованных предпринимателей от предоставления статистической отчетности на время несения военной службы. Кроме того, для призванных по мобилизации увеличены сроки подачи деклараций и финансовых отчетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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