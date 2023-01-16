Депутат предложил дать отсрочку от мобилизации ещё одной категории россиян

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков в интервью изданию «Ведомости» заявил, что отсрочку от мобилизации следует предоставить единственным учредителям и директорам компаний.

Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми

Он отметил, что такие предприниматели составляют «незначительную часть» от общего числа мобилизованных, при этом они приносят российской экономике большую пользу.

«Правильным было бы дать отсрочку... При условии, что до мобилизации эти предприниматели уплачивали налоги и на предприятии есть наёмные работники», — указал парламентарий.

Казанков добавил, что демобилизовать эту категорию россиян можно было бы в том же порядке, что и многодетных отцов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды государственного имущества для тех, кого призвали во время частичной мобилизации, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПредпринимателиМобилизацияОтсрочка От АрмииГосдумаДепутат
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