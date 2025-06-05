В Питере опасаются, что завсегдатаи закрытых баров переместятся в подворотни
Авторские бары в Петербурге должны получить особый статус, рассказала НСН председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.
Спасти авторские бары в Санкт-Петербурге от закрытия после принятия закона о «наливайках» сможет присвоение им особого статуса, рассказала НСН председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина. Однако общественница опасается, что закрытие заведений попроще выплеснет их завсегдатаев на улицу, создав социальную напряженность.
Предприниматели и работники сферы общепита Санкт-Петербурга запустили петицию к губернатору Александру Беглову с просьбой вернуть на доработку недавно принятый закон о работе «наливаек» — питейных заведений, работающих в многоквартирных домах. Авторы инициативы в своем обращении указали, новые правила могут затронуть работу более 1 тысячи заведений, включая авторские кафе и бары, свыше 10 тысяч человек потеряют работу. Авторы петиции призвали усовершенствовать закон для сохранения культурной и гастрономической карты Петербурга. И напомнили, что малые заведения «составляют душу и повседневную атмосферу города» и стали частью его истории.
«Авторские бары должны существовать, стоит рассмотреть какой-то определенный статус для них и разработать особые условия работы. Именно понятие «авторских баров», а не общее понятие «общепита» типа столовой. Закон же принимался не по авторским барам, а по так называемым «наливайкам», которые в основном существуют на полулегальном положении. Есть и потребительский терроризм. Основная масса жителей недовольна: судя по опросам, люди жаловались на громкую музыку, неприятные запахи... А закон не может приниматься отдельно для каждого учреждения, он общий для всех. Поэтому и авторские бары попали в общую кучу», - пояснила Гришина.
Авторские бары для многих жителей и туристов стали такой же неотъемлемой частью Петербурга, как Эрмитаж или Невский проспект. Однако Гришина опасается, что завсегдатаи всех прочих питейных заведений переместятся в питерские подворотни, приведя к социальной напряженности.
«Авторские бары, конечно же, составляют уют в городе. Они недаром так и называются. В Питере есть много магазинов, а есть один уникальный Елисеевский - точно так же с барами. Но есть и столовые с алкогольной лицензией, которые в простонародье очень грубо называют «наливайками». Они не имеют какого-то культурно ценного статуса, но востребованы населением. Давайте посмотрим, что даст их закрытие: люди переместятся на детские площадки, их потребности [в потреблении алкоголе] не станут нулевыми, они не станут трезвенниками. Ну, будут у нас очередные подворотни, еще что-то. Спрос рождает предложение. Прежде чем закрывать «наливайки» как имеющие неприглядный статус, надо проводить работу среди населения, воспитывать его. Это те же логистические цепочки, только человеческие», - считает собеседница НСН.
Для Москвы вопрос «наливаек» совершенно неактуален, так как в столице люди посещают рестораны и бары, а многие заведения работают до 24 часов. Об этом в беседе с НСН ранее завил ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
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