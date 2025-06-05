Более 120 тысяч человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области

Рогов: Попытка Украины атаковать Крымский мост является «людоедской выходкой»

Попытка Украины атаковать Крымский мост является людоедской. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов

Ким Чен Ын заявил о всесторонней поддержке России в ситуации на Украине

На Госуслугах можно будет оформить налоговый вычет на учебу

Более четверти владельцев кошек или собак в России признают, что у их питомца есть избыточный вес