Стоимость российского ПО назвали чрезмерно завышенной
Цена российского программного обеспечения (ПО) сегодня чрезмерно завышена, заявил в ходе пленарной сессии BIS Sammit замдиректора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Виталий Лютиков, сообщило издание РБК.
По его словам, отечественные производители увеличили цены в десятки раз, поскольку вырос спрос на их продукцию. При этом, посетовал Лютиков, качество российского ПО хуже, чем у зарубежного софта.
В то же время директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух отметил ежегодный рост цены отечественного ПО на 15-20% и более на протяжении последних трех лет.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев предупредил о возможном введении сбора с частных предприятий за использование зарубежного ПО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru