Стоимость российского ПО назвали чрезмерно завышенной

По его словам, отечественные производители увеличили цены в десятки раз, поскольку вырос спрос на их продукцию. При этом, посетовал Лютиков, качество российского ПО хуже, чем у зарубежного софта.

В то же время директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух отметил ежегодный рост цены отечественного ПО на 15-20% и более на протяжении последних трех лет.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев предупредил о возможном введении сбора с частных предприятий за использование зарубежного ПО.

