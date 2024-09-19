Стоимость российского ПО назвали чрезмерно завышенной

Цена российского программного обеспечения (ПО) сегодня чрезмерно завышена, заявил в ходе пленарной сессии BIS Sammit замдиректора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Виталий Лютиков, сообщило издание РБК.

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По его словам, отечественные производители увеличили цены в десятки раз, поскольку вырос спрос на их продукцию. При этом, посетовал Лютиков, качество российского ПО хуже, чем у зарубежного софта.

В то же время директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух отметил ежегодный рост цены отечественного ПО на 15-20% и более на протяжении последних трех лет.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев предупредил о возможном введении сбора с частных предприятий за использование зарубежного ПО.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ТехнологииЦеныпрограммное обеспечение

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