«Сохранит равновесие?» Зачем нужен закон об ограничении скидок на маркеплейсах
Предложения традиционного бизнеса запретить маркетплейсам снижать цены за счет скидок должны быть рыночно обоснованы, заявил НСН Олег Войцеховский.
Новый закон об ограничении на размер скидки на маркетплейсах должен обеспечить равновесие на рынке торговли, а не создавать преимуществ для какой-либо стороны, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Представители рынка физической розницы и несколько игроков онлайн-торговли попросили внести изменения в финальную версию законопроекта о платформенной экономике, пишет РБК со ссылкой на источники. Запрос подписали руководители торговых сетей X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента», Mercury Retail Holding, сетей электроники «М.Видео-Эльдорадо» и DNS, а также «Детского мира». Из онлайн-площадок инициативу поддержали «Яндекс.Маркет», Lamoda, «ВсеИнструменты.ру» и сервис доставки еды «Купер». Основное предложение - ограничить объем средств, которые фирма может направлять на скидки, до 10% от общего оборота товаров площадки за предыдущий год. Войцеховский пояснил, что эти предложения имеют право на существование, но главное - сохранить равновесие на рынке.
«У маркетплейсов есть сегодня больше возможностей. Они действуют так, потому что не нарушают закон и могут себе позволить такое поведение. Только избранные платформы могут широко работать с ценами, поэтому и возникают из разных источников большие скидки. Мы подменяем удобство покупки по низким ценам и то, что люди могут выбирать между разными сервисами. На сегодняшний день это формируется только экономическими возможностями рынка, а не покупателями. При подготовке окончательного текста закона о цифровых платформах совершенно необходимо обеспечить равновесные и конкурентные возможности для всех каналов сбыта, а не давать преимуществ кому-либо. Офлайн-торговля никуда не денется, потому что люди ходят в магазины и торговые центры, но предложение будет ухудшаться, если сохранится неравная экономическая конкуренция. Главное сделать так, чтобы было хорошо рынку, а не только компаниям», — отметил он.
Ранее председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев заявил НСН, что маркетплейсы получают преимущество в торговле, потому что цифровые платформы могут обходить законодательство, что приводит к недобросовестной конкуренции на рынке.
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