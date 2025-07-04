Новый закон об ограничении на размер скидки на маркетплейсах должен обеспечить равновесие на рынке торговли, а не создавать преимуществ для какой-либо стороны, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

Представители рынка физической розницы и несколько игроков онлайн-торговли попросили внести изменения в финальную версию законопроекта о платформенной экономике, пишет РБК со ссылкой на источники. Запрос подписали руководители торговых сетей X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента», Mercury Retail Holding, сетей электроники «М.Видео-Эльдорадо» и DNS, а также «Детского мира». Из онлайн-площадок инициативу поддержали «Яндекс.Маркет», Lamoda, «ВсеИнструменты.ру» и сервис доставки еды «Купер». Основное предложение - ограничить объем средств, которые фирма может направлять на скидки, до 10% от общего оборота товаров площадки за предыдущий год. Войцеховский пояснил, что эти предложения имеют право на существование, но главное - сохранить равновесие на рынке.