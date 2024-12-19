«Используют лазейки»: В АКОРТ призвали приравнять маркетплейсы к обычной рознице
Игорь Караваев заявил НСН, что маркетплейсы не попадают под действие закона о торговле, что позволяет им избегать «строгих ограничений».
Представители традиционной розницы несут ответственность за качество и маркировку товара, а цифровые платформы могут обходить законодательство, что приводит к недобросовестной конкуренции на рынке, завил НСН председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
Ранее представители традиционной розницы предложили властям заставить маркетплейсы раскрывать алгоритмы ценообразования, ограничить число пунктов выдачи заказов в регионах, а также запретить приоритизацию собственных торговых марок, пишет РБК. Караваев рассказал, в чем заключаются претензии традиционной розницы.
«Мы разделяем озабоченность ключевых бизнес-объединений по поводу сложившегося дисбаланса в регулировании маркетплейсов и розничной торговли. Необходимо зафиксировать единые правила деятельности на рынке и унифицировать стандарты взаимодействия с поставщиками и потребителями. Дисбаланс проявляется в высокой зарегулированности ритейла в сферах взаимодействия с поставщиками, ответственности за контроль качества и маркировку товаров, антимонопольного регулирования при полном отсутствии какого-либо регулирования в отношении цифровых платформ. Если уравнивания не произойдет, усилятся процессы сокращения традиционных торговых форматов, особенно в малом и среднем бизнесе, а также в смежных с розничной торговлей бизнесах – оптовиков, арендодателей, логистов и других участников», - рассказал он.
Также Караваев отметил, что независимые маркетплейсы не попадают под действие закона о торговле, что позволяет им избегать «строгих ограничений».
«Кроме того, сохраняется ситуация, когда маркетплейсы торговых сетей не могут конкурировать с остальными игроками: независимый маркетплейс может работать по договору комиссии, в то время как маркетплейс торговой сети не имеет на это право, так как попадает под действие «Закона о торговле». В этой ситуации производители вынужденно лишаются определенных каналов сбыта продукции, а покупатели сталкиваются с невозможностью выбрать интересующий товар на желаемой площадке. Также маркетплейсы, закупающие продукты питания у поставщиков, не попадают под строгие ограничения, прописанные в этом же законе для торговых сетей, либо имеют возможность обойти их, используя лазейки в формулировках», - заключил собеседник НСН.
Торговые центры справляются с натиском онлайн-торговли, так как перестраиваются в общественные пространства, при этом высокая ключевая ставка ЦБ ставит под угрозу существование 20-25% ТЦ, заявил ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский «Радиоточке НСН».
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