Маркетплейсы обвинили в обесценивающих скидках и формировании шопоголизма

Налоговый юрист Константин Чупырь рассказал НСН, что неконтролируемые скидки на товары, размещенные на маркетплейсах, обесценивают их стоимость. Сегодня отрасли нужно регулирование, потому что маркетплейсы выступают как доминирующие участники, влияющие на рынок,навязывая невыгодные условия для продавцов, которым, чтобы справиться с монополистами нужна как юридическая, так и законодательная поддержка.

«Инвесторы, которые могли бы вложиться в российское производство, видят риски и выбирают другой инструмент для заработка. Это означает, что они не покупают местную валюту для инвестиций, а снижение спроса влияет на курс рубля», - сказал он.