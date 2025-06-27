Маркетплейсы обвинили в обесценивающих скидках и формировании шопоголизма
Налоговый юрист Константин Чупырь рассказал НСН, что неконтролируемые скидки на товары, размещенные на маркетплейсах, обесценивают их стоимость. Сегодня отрасли нужно регулирование, потому что маркетплейсы выступают как доминирующие участники, влияющие на рынок,навязывая невыгодные условия для продавцов, которым, чтобы справиться с монополистами нужна как юридическая, так и законодательная поддержка.
«Инвесторы, которые могли бы вложиться в российское производство, видят риски и выбирают другой инструмент для заработка. Это означает, что они не покупают местную валюту для инвестиций, а снижение спроса влияет на курс рубля», - сказал он.
Кроме того, маркетплейсы формируют у покупателей привычки шопоголизма, уверен юрист.
«Просто посмотрите, сколько товаров лежит у россиян во вкладке “Избранное”. Чтобы привести человека к покупке, маркетплейсы якобы делают скидку –– показывают, что цена сейчас другая. Человек, увлеченный инстинктом, вдруг покупает товар, хотя на самом деле настоящей скидки может и не быть. На следующий день цена на маркетплейсе может вернуться к прежней. Или мотивирующая к покупке фраза «Осталось мало» или «Осталось столько-то штук» или «Товар распродан, но вот такой же аналогичный товар у другого продавца», - отметил он.
По мнению юриста, маркетплейсы навязывают невыгодные условия, выступая как доминирующие участники, влияющие на рынок:
«Продавцы соглашаются с неограниченными скидками за счет маркетплейсов под влиянием самих электронных площадок. Мы видим, как маркетплейсы пытаются подогнать наиболее ходовые товары под максимально быструю реализацию. В итоге создается неконкурентная среда, влияющая на производителей, ведь, неконтролируемые скидки на товары, размещенные на маркетплейсах, обесценивают их стоимость», - убежден налоговый консультант.
Чупырь заявил, что рынку нужен эффективный контроль за деятельностью маркетплейсов на законодательном уровне.
«Это можно поручить налоговому органу, он же подключается в онлайне или уже подключен к маркетплейсам для налогового контроля (налогового мониторинга в режиме реального времени) и администрирования. Стоит также усовершенствовать функционал для контроля цен. Заодно такие нововведения выступили бы в роли барьера, который дал бы защиту от контрафактной продукции», - уверен он.
Ранее управляющий партнер юридической компании Legal Eagles Армен Серобян пояснил НСН, как отстаивать права в судах с маркетплейсами.
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