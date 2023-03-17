В КПРФ заявили, что в России идет «неимоверный мор» предприятий

«У нас в стране с 2016 года идет неимоверный мор предприятий, это просто эпидемия. Каждый год количество предприятий сокращается: в прошлом году сократилось на 38 тысяч предприятий. Пусть это малый или средний бизнес. Почему уничтожаются предприятия? В 2006 году было 7 миллионов предприятий, сейчас осталось 2,8 миллиона. Мало того, сейчас пересматривается закон в угоду корпораций. Он наделяет монопольным правом получать госзаказы определенный бизнес: малый и средний бизнес оттуда практически вычеркнули. Есть госзаказ областей, он меньше по объему, чем федеральный, но это был заказ. Они лишились возможности участвовать в торгах, получать заказы из-за того, что мы начинаем латать законы в интересах крупного бизнеса», - сказал Арефьев.

Так, малые и средние предприятия за девять месяцев 2022 года выступили поставщиками почти в половине (48,5%) закупок госкомпаний. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ. При этом годом ранее аналогичный показатель был на уровне 31%, передает НСН.

