В КПРФ заявили, что в России идет «неимоверный мор» предприятий
Каждый год количество предприятий сокращается: в 2022 году оно уменьшилось на 38 тысяч, отметил в эфире НСН депутат Николай Арефьев.
Неимоверный мор малых и средних предприятий идет в России с 2016 года, несмотря на это корпорациям хотят дать монопольное право получать госзаказы, рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев в разговоре с НСН.
Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов поручил провести ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям, которые расследуют больше года. По его словам, это необходимо из-за участившихся случаев необоснованного вмешательства в дела предпринимателей. Николай Арефьев считает, что в стране намерено уничтожают предприятия.
«У нас в стране с 2016 года идет неимоверный мор предприятий, это просто эпидемия. Каждый год количество предприятий сокращается: в прошлом году сократилось на 38 тысяч предприятий. Пусть это малый или средний бизнес. Почему уничтожаются предприятия? В 2006 году было 7 миллионов предприятий, сейчас осталось 2,8 миллиона. Мало того, сейчас пересматривается закон в угоду корпораций. Он наделяет монопольным правом получать госзаказы определенный бизнес: малый и средний бизнес оттуда практически вычеркнули. Есть госзаказ областей, он меньше по объему, чем федеральный, но это был заказ. Они лишились возможности участвовать в торгах, получать заказы из-за того, что мы начинаем латать законы в интересах крупного бизнеса», - сказал Арефьев.
Так, малые и средние предприятия за девять месяцев 2022 года выступили поставщиками почти в половине (48,5%) закупок госкомпаний. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ. При этом годом ранее аналогичный показатель был на уровне 31%, передает НСН.
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