Экс-генпрокурор объяснил смысл ревизии уголовных дел против бизнеса

Ранее президент Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову в кратчайший срок провести полную ревизию уголовных дел в сфере бизнеса, производство по которым ведется свыше года. Отчет о проделанной работе он потребовал предоставить к 1 мая. Степанков рассказал, для чего это Путину и чем это может быть интересно для бизнеса.

«Президент призвал бизнесменов возвращать деньги, находящиеся за рубежом, и вкладывать их в российскую экономику. При этом предприниматели помнят, как в свое время бизнес-омбудсмен Борис Титов составил целый список бизнесменов, которые прятались за рубежом от дел, которые расследовали не один год. При этом судьба этих дел была не очень понятна. Когда кто-то делал попытку вернуться, его тут же арестовывали. В конечном итоге дело прекращали, но бизнес уже был разрушен. Поэтому здесь требуется и унификация самого законодательства, как уголовного, так и уголовно-процессуального, изменение подходов к методике прокурорского надзора и к расширению процессуальных полномочий прокуратуры в надзоре, особенно на стадии предварительного расследования и проверки разрешения материалов», — отметил экс-генпрокурор.

Для тщательной проработки таких дел прокуратуре требуются дополнительные полномочия, подчеркнул собеседник НСН.

«Такие дела зачастую расследуются крайне медленно и не заканчиваются отправкой в суд, поскольку не подтверждается в полном объеме опасность деяния. Бывает, что находятся основания прекратить дело за отсутствием состава преступления спустя год или два после расследования. Прокуратуре требуются дополнительные полномочия. Волокита по делам, длительность расследования, некачественное расследование этих дел, вялость прокурорского надзора подтверждают это. Замечу, что частью из них она владела раньше, но ее их лишили. При этом законодательная инициатива должна исходить в первую очередь от правительства, потом, возможно, от Верховного суда, а прокуратура либо поддержит ее, либо нет», — подытожил собеседник НСН.



Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил НСН, что властям следует дополнительно проработать тему избрания меры пресечения предпринимателям, которые находятся под следствием, так как правильный подход к этому вопросу может спасти бизнес.

