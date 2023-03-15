«Нужны деньги!»: Зачем ввели сбор в бюджет с российских банков

«Я так понимаю, что сборы коснутся крупнейших банков. С учетом тех показателей, которые были обозначены, там доходы свыше миллиарда. С таким доходом не так много банков у нас окажется. Чем это мотивировано, надо спрашивать у Минфина и правительства. Понимание очень простое – нужны деньги», - сказал Тосунян.

Ранее, 8 февраля, вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство ведет переговоры с крупным бизнесом о добровольных взносах в бюджет из дохода за 2022 год. Тогда же министр финансов Антон Силуанов объяснил, что кабмин рассчитывает однократно пополнить бюджет за счет взноса крупного бизнеса, за исключением нефтегазового сектора, на 300 миллиардов рублей.

При этом президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич в разговоре с НСН отмечал, что идея о разовом добровольном взносе в бюджет страны от бизнеса создает недопонимание. По его мнению, если государство «хочет отобрать у олигархов активы», то должно принимать четкие решения.

