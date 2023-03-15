«Нужны деньги!»: Зачем ввели сбор в бюджет с российских банков
Сбор коснется крупнейших банков с доходом свыше миллиарда рублей, однако их окажется не так много, отметил в эфире НСН Гарегин Тосунян.
Правительству России и Минфину очень нужны деньги, именно поэтому они хотят ввести единоразовый сбор в бюджет с банковского сектора, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в разговоре с НСН.
Накануне замминистра финансов РФ Алексей Сазанов рассказал, как будет работать единоразовый сбор в бюджет. Эта мера, по словам Сазанова, коснется всех предприятий с чистой доналоговой прибылью свыше миллиарда рублей за 2021-2022 годы. При этом под сбор также попадет банковский сектор. Тосунян отметил, что с АРБ кабмин еще не обсуждал единоразовый сбор.
«Я так понимаю, что сборы коснутся крупнейших банков. С учетом тех показателей, которые были обозначены, там доходы свыше миллиарда. С таким доходом не так много банков у нас окажется. Чем это мотивировано, надо спрашивать у Минфина и правительства. Понимание очень простое – нужны деньги», - сказал Тосунян.
Ранее, 8 февраля, вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство ведет переговоры с крупным бизнесом о добровольных взносах в бюджет из дохода за 2022 год. Тогда же министр финансов Антон Силуанов объяснил, что кабмин рассчитывает однократно пополнить бюджет за счет взноса крупного бизнеса, за исключением нефтегазового сектора, на 300 миллиардов рублей.
При этом президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич в разговоре с НСН отмечал, что идея о разовом добровольном взносе в бюджет страны от бизнеса создает недопонимание. По его мнению, если государство «хочет отобрать у олигархов активы», то должно принимать четкие решения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Путин призвал прокуратуру оперативно защищать права детей
- На стрелявшего из окна мужчину в Кировской области завели дело
- Третья за день воздушная тревога объявлена на Украине
- Экспериментальный спутник Китая Shiyan-19 выведен на орбиту
- Мишустин: Инфляция в России опустилась ниже 4%
- Мишустин объяснил цель Фондов поддержки семей участников СВО
- Путин: Россия стоит на пути позитивных перемен
- Нарышкин: США проводят разведку в Чёрном море
- Зюганов готовится к встрече с Си Цзиньпином
- В США допустили новые инциденты с беспилотниками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru