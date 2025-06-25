Страны НАТО пообещали продолжать оказание военной помощи Украине

Союзники подтвердили неуклонные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита НАТО в Гааге.

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В документе отмечается, что обязательства будут включать прямые взносы в украинскую оборону и оборонную промышленность «при расчете оборонных расходов».

Тема членства Украины в НАТО в итоговом заявлении не затрагивается.

Ранее входящие в Североатлантический альянс страны согласились к 2035 году направлять на оборону 5% ВВП, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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