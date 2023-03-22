Маркетплейсам предложат самим выработать «правила поведения» с партнерами
Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил в эфире НСН, что к законодательному регулированию в отрасли перейдут в случае повторных жалоб.
На фоне ситуации с Wildberries Госдума предложит маркетплейсам организованно выработать европейские правила поведения с партнерами, заявил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в разговоре с НСН. По его словам, депутаты не спешат мешать отрасли законодательным регулированием.
Ранее первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев заявил в беседе с НСН, что после ситуации с Wildberries в Госдуме начали готовить поправки в закон, чтобы не допустить повторения скандала с другими маркетплейсами. По его словам, 24 марта в Госдуме пройдет встреча с представителями всех крупнейших маркетплейсов России.
«Переговоры по Wildberries сдвинулись с мертвой точки, сейчас вырабатываются решения, которые устроят и компанию, и владельцев пунктов выдачи заказов. До пятого апреля будут представлены решения. Сегодня в нашем комитете была создана рабочая группа по выработке законодательных рекомендаций. Мы пригласим представителей отрасли АКИТ, обсудим все предложения, которые касаются законодательного регламентирования отношений между продавцами, владельцами ПВЗ и маркетплейсами», - рассказал Гартунг.
При этом, по его словам, законодательно вмешиваться в работу маркетплейсов раньше времени не стоит.
«Мы попросим организацию АКИТ, куда входят все маркетплейсы, самостоятельно выработать правила поведения на основе европейской практики. Если они договорятся, мы дадим возможность этим правилам поработать, не внося регуляторных изменений в законодательство. Если на практике мы увидим, что жалобы все равно будут поступать от партнеров маркетплейсов, тогда мы перейдем к законодательному регулированию. Но я считаю, что бизнесу нужно предоставить возможность саморегулирования, если есть такой шанс. Если мы какие-то нормы и правила закрепим, а рыночная ситуация изменится и эти ограничения будут мешать развитию, не так просто их поменять. А в рамках саморегулирования они могут принимать решения за одну-две недели», - отметил он.
Накануне сообщалось, что пункты выдачи Wildberries 15 марта закрылись во многих регионах России. Сотрудники отказывались выдавать заказы, пока маркетплейс не выполнит их требования, в том числе перестанет штрафовать ПВЗ за возвраты товара и брак. 17 марта в компании сообщили о разблокировке 15 партнёрских пунктов выдачи заказов (ПВЗ), с которыми ранее прервали сотрудничество из-за нарушения оферты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- ЦБ за год увеличил объем золота в резервах на 1 млн унций
- В Госдуме ответили на слова главы украинского Минкульта о «полезных русских»
- Собянин: В Москве открыт прием заявок на чемпионат профмастерства «Абилимпикс»
- Рябков: США должны одуматься, а не продолжать игру с огнем по ДСНВ
- Игрока ХК «Металлург» обвинили в уклонении от службы в армии за взятку
- В Госдуме призвали выслать британских дипломатов
- СМИ: В Петербурге опечатали десятки баров на злачной Думской улице
- Блинкен назвал конкуренцию с Россией и КНР главным вызовом для США
- СМИ: в ЕС началось обсуждение новых санкций против России
- В МИДе заявили о высочайшем за последние десятилетия риске ядерной войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru