Маркетплейсам предложат самим выработать «правила поведения» с партнерами

На фоне ситуации с Wildberries Госдума предложит маркетплейсам организованно выработать европейские правила поведения с партнерами, заявил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в разговоре с НСН. По его словам, депутаты не спешат мешать отрасли законодательным регулированием.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев заявил в беседе с НСН, что после ситуации с Wildberries в Госдуме начали готовить поправки в закон, чтобы не допустить повторения скандала с другими маркетплейсами. По его словам, 24 марта в Госдуме пройдет встреча с представителями всех крупнейших маркетплейсов России.

«Переговоры по Wildberries сдвинулись с мертвой точки, сейчас вырабатываются решения, которые устроят и компанию, и владельцев пунктов выдачи заказов. До пятого апреля будут представлены решения. Сегодня в нашем комитете была создана рабочая группа по выработке законодательных рекомендаций. Мы пригласим представителей отрасли АКИТ, обсудим все предложения, которые касаются законодательного регламентирования отношений между продавцами, владельцами ПВЗ и маркетплейсами», - рассказал Гартунг.

При этом, по его словам, законодательно вмешиваться в работу маркетплейсов раньше времени не стоит.