Даниил Медведев и Мирра Андреева с побед стартовали на Уимблдоне-2026

В первом круге соперником Медведева был хорват Марин Чилич. Матч, который продлился почти два часа, завершился победой россиянина со счётом 3:0 (6:1, 6:2, 6:4).

С победы начала выступление на Уимблдоне и россиянка Мирра Андреева. Она в первом круге обыграла представительницу Польши Магду Линетт со счётом 2:0 (7:5, 6:4).

Также во второй круг престижного теннисного турнира вышли обыгравшая колумбийку Эмилиану Аранго российская теннисистка Анастасия Гасанова и россиянин Роман Сафиуллин, который выбил своего соотечественника Андрея Рублёва.

Ранее Андреева впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос», обыграв в финале турнира польку Майю Хвалиньскую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

