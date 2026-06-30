Даниил Медведев и Мирра Андреева с побед стартовали на Уимблдоне-2026
Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Уимблдонском турнире 2026 года. Об этом сообщает RT.
В первом круге соперником Медведева был хорват Марин Чилич. Матч, который продлился почти два часа, завершился победой россиянина со счётом 3:0 (6:1, 6:2, 6:4).
С победы начала выступление на Уимблдоне и россиянка Мирра Андреева. Она в первом круге обыграла представительницу Польши Магду Линетт со счётом 2:0 (7:5, 6:4).
Также во второй круг престижного теннисного турнира вышли обыгравшая колумбийку Эмилиану Аранго российская теннисистка Анастасия Гасанова и россиянин Роман Сафиуллин, который выбил своего соотечественника Андрея Рублёва.
Ранее Андреева впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос», обыграв в финале турнира польку Майю Хвалиньскую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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