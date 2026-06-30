В Красноярском крае найдено тело одной туристки, пропавшей во время сплава

По предварительным данным, женщина и её сожитель, которые сплавлялись по реке Агул, должны были вернуться 26 июня, однако к этой дате они не прибыли и перестали выходить на связь с родственниками.

«В ходе поисковых мероприятий спасателями были обнаружены перевёрнутые лодки, а также тело женщины. Продолжаются поиски сожителя погибшей», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Карачаево-Черкесии во время сплава по горной реке Учкулан перевернулся катамаран с двумя туристами, сообщает 360.ru.

