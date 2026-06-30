В Красноярском крае найдено тело одной туристки, пропавшей во время сплава
Спасатели обнаружили в реке Агул Ирбейско-Саянского муниципального округа тело женщины, пропавшей во время сплава. Об этом со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщает RT.
По предварительным данным, женщина и её сожитель, которые сплавлялись по реке Агул, должны были вернуться 26 июня, однако к этой дате они не прибыли и перестали выходить на связь с родственниками.
«В ходе поисковых мероприятий спасателями были обнаружены перевёрнутые лодки, а также тело женщины. Продолжаются поиски сожителя погибшей», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Карачаево-Черкесии во время сплава по горной реке Учкулан перевернулся катамаран с двумя туристами, сообщает 360.ru.
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