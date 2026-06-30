Шестимесячный ребенок погиб в Подмосковье при атаке беспилотников
Шестимесячный ребёнок погиб в подмосковном Егорьевске в результате атаки украинских БПЛА. Как пишет RT, об заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
По его словам, в результате падения дрона загорелся частный дом. Спасатели извлекли из-под завалов двоих взрослых и двоих детей.
«К сожалению, шестимесячный ребёнок скончался по дороге в больницу», - сообщил он.
Воробьёв добавил, что силы ПВО и РЭБ отразили в регионе атаку 60 БПЛА.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при атаке ВСУ в регионе погибли два человека, в том числе ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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