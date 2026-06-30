Шестимесячный ребенок погиб в Подмосковье при атаке беспилотников

По его словам, в результате падения дрона загорелся частный дом. Спасатели извлекли из-под завалов двоих взрослых и двоих детей.

«К сожалению, шестимесячный ребёнок скончался по дороге в больницу», - сообщил он.

Воробьёв добавил, что силы ПВО и РЭБ отразили в регионе атаку 60 БПЛА.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при атаке ВСУ в регионе погибли два человека, в том числе ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».