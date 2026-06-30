Китай призвал Москву и Киев к скорейшему возобновлению переговоров

На заседании Совбеза организации он указал, что сторонам следует «проявить политическую волю и сосредоточиться на устранении глубинных причин конфликта».

«Строго соблюдая принципы Устава ООН, чтобы достичь всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного мирного соглашения», - отметил постпред.

Сунь Лэй добавил, что Пекин готов вместе с международным сообществом оказывать содействие в урегулировании.

Ранее в МИД Китая осудили удар ВСУ по белорусскому автобусу с детьми в Брянской области, сообщает 360.ru.