Китай призвал Москву и Киев к скорейшему возобновлению переговоров

Руководство КНР призывает Россию и Украину как можно быстрее вернуться за стол переговоров. Как пишет RT, об этом заявил постпред Китая при ООН Сунь Лэй.

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На заседании Совбеза организации он указал, что сторонам следует «проявить политическую волю и сосредоточиться на устранении глубинных причин конфликта».

«Строго соблюдая принципы Устава ООН, чтобы достичь всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного мирного соглашения», - отметил постпред.

Сунь Лэй добавил, что Пекин готов вместе с международным сообществом оказывать содействие в урегулировании.

Ранее в МИД Китая осудили удар ВСУ по белорусскому автобусу с детьми в Брянской области, сообщает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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