Китай призвал Москву и Киев к скорейшему возобновлению переговоров
Руководство КНР призывает Россию и Украину как можно быстрее вернуться за стол переговоров. Как пишет RT, об этом заявил постпред Китая при ООН Сунь Лэй.
На заседании Совбеза организации он указал, что сторонам следует «проявить политическую волю и сосредоточиться на устранении глубинных причин конфликта».
«Строго соблюдая принципы Устава ООН, чтобы достичь всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного мирного соглашения», - отметил постпред.
Сунь Лэй добавил, что Пекин готов вместе с международным сообществом оказывать содействие в урегулировании.
Ранее в МИД Китая осудили удар ВСУ по белорусскому автобусу с детьми в Брянской области, сообщает 360.ru.
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