Силы ПВО за ночь сбили над РФ более 400 украинских беспилотников

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20:00 мск 29 июня до 07:00 мск 30 июня дроны ВСУ были уничтожены на Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской и Рязанской областями, а также над Московским регионом, Кубанью и Крымом.

Кроме того, украинские БПЛА были сбиты на Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областями.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные поразили в Харькове логистический центр, в котором размещались дальнобойные беспилотники ВСУ, пишет 360.ru.

