Силы ПВО за ночь сбили над РФ более 400 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь сбили в небе над Россией 419 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В военном ведомстве уточнили, что в период с 20:00 мск 29 июня до 07:00 мск 30 июня дроны ВСУ были уничтожены на Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской и Рязанской областями, а также над Московским регионом, Кубанью и Крымом.
Кроме того, украинские БПЛА были сбиты на Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областями.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные поразили в Харькове логистический центр, в котором размещались дальнобойные беспилотники ВСУ, пишет 360.ru.
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