Взрыв в Монако стал первым в истории страны терактом

Князь Монако Альбер II отметил, что инцидент стал потрясением для всего монегасского сообщества. Также он выразил «сострадание и неизменную поддержку» пострадавшим.

Кроме того, он указал, на выдающуюся работу сил общественной безопасности.

Мощный взрыв на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла прогремел 29 июня, сообщает 360.ru. В результате пострадали три человека. По информации СМИ, один из раненых - украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

