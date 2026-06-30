Взрыв в Монако стал первым в истории страны терактом
Прогремевший в Монако мощный взрыв стал первым в истории княжества случаем теракта. Об этом заявил государственный министр страны Кристоф Мирман.
Князь Монако Альбер II отметил, что инцидент стал потрясением для всего монегасского сообщества. Также он выразил «сострадание и неизменную поддержку» пострадавшим.
Кроме того, он указал, на выдающуюся работу сил общественной безопасности.
Мощный взрыв на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла прогремел 29 июня, сообщает 360.ru. В результате пострадали три человека. По информации СМИ, один из раненых - украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
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