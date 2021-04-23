В ФНС перечислили новые правила оформления налогового вычета

Для автоматического вычета не потребуется собирать справки и посещать налоговую инспекцию. Для этого необходимо заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

На камеральную проверку будет отведен месяц вместо трех, а на возврат денег отведут 15 дней вместо месяца.

На возможность получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление, сформированное по итогам двадцатидневной проверки полученных от банка сведений. Налогоплательщики получат специальное сообщение об этом в личном кабинете. До появления соответствующего заявления никаких действий не требуется.

Ранее Госдума отклонила законопроект, в котором предполагалось освободить от уплаты налога на доходы физических лиц граждан, чей ежемесячный доход не превышает двойной минимальный размер оплаты труда.

