В ФНС перечислили новые правила оформления налогового вычета
С 21 мая граждане России смогут в упрощенном порядке получать налоговый вычет из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам, пишет «Российская газета» со ссылкой на Федеральную налоговую службу.
Для автоматического вычета не потребуется собирать справки и посещать налоговую инспекцию. Для этого необходимо заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
На камеральную проверку будет отведен месяц вместо трех, а на возврат денег отведут 15 дней вместо месяца.
На возможность получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление, сформированное по итогам двадцатидневной проверки полученных от банка сведений. Налогоплательщики получат специальное сообщение об этом в личном кабинете. До появления соответствующего заявления никаких действий не требуется.
Ранее Госдума отклонила законопроект, в котором предполагалось освободить от уплаты налога на доходы физических лиц граждан, чей ежемесячный доход не превышает двойной минимальный размер оплаты труда.
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