Путин подписал закон об онлайн-оформлении налогового вычета

Новый закон вступит в силу с 1 января 2022 года и упростит процесс получения имущественных налоговых вычетов. Теперь вести общение с налоговыми органами можно будет через личный кабинет на сайте ФНС, а срок проверки документов сократится до месяца.

Это касается имущественного налогового вычета по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также вычета по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете.

Ранее Госдума отклонила законопроект, в котором предполагалось освободить от уплаты налога на доходы физических лиц граждан, чей ежемесячный доход не превышает двойной минимальный размер оплаты труда.

