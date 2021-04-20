Путин подписал закон об онлайн-оформлении налогового вычета

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане теперь смогут оформить вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) онлайн.

До этого необходимо было подать декларацию по НДФЛ в налоговую с документами, подтверждающими право на вычет. На проверку отводилось до трех месяцев, после чего гражданин мог вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов определенной категории.

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Новый закон вступит в силу с 1 января 2022 года и упростит процесс получения имущественных налоговых вычетов. Теперь вести общение с налоговыми органами можно будет через личный кабинет на сайте ФНС, а срок проверки документов сократится до месяца.

Это касается имущественного налогового вычета по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также вычета по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете.

Ранее Госдума отклонила законопроект, в котором предполагалось освободить от уплаты налога на доходы физических лиц граждан, чей ежемесячный доход не превышает двойной минимальный размер оплаты труда.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Владимир ПутинНалогиНДФЛ
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