Путин подписал закон об онлайн-оформлении налогового вычета
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане теперь смогут оформить вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) онлайн.
До этого необходимо было подать декларацию по НДФЛ в налоговую с документами, подтверждающими право на вычет. На проверку отводилось до трех месяцев, после чего гражданин мог вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов определенной категории.
Новый закон вступит в силу с 1 января 2022 года и упростит процесс получения имущественных налоговых вычетов. Теперь вести общение с налоговыми органами можно будет через личный кабинет на сайте ФНС, а срок проверки документов сократится до месяца.
Это касается имущественного налогового вычета по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также вычета по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете.
Ранее Госдума отклонила законопроект, в котором предполагалось освободить от уплаты налога на доходы физических лиц граждан, чей ежемесячный доход не превышает двойной минимальный размер оплаты труда.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Путин подписал закон об онлайн-оформлении налогового вычета
- Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
- Египет подтвердил скорое открытие чартеров из России
- Шойгу: США и НАТО продолжают провокации в Черном море
- Опрос: россияне высказались против полной отмены наличных денег
- «Санкционная вендетта». При Байдене России предрекли пик давления
- Госдума приняла проект единой цифровой платформы в сфере занятости
- Кулеба заявил, что Киев не планирует наступление в Донбассе
- Стали известны сроки завершения испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»
- Глава МИД Украины заявил о напряженности на линии соприкосновения в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru