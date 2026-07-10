Устареет еще до принятия: Поможет ли торговым центрам введение ГОСТа
Отрасль проходит стадию трансформации, но стандартизация ей вряд ли поможет, заявил НСН Булат Шакиров.
Сегмент торговых центров действительно находится в сложной ситуации, однако защита от беспилотных угроз для индустрии на текущий момент актуальнее стандартизации, а с учетом процесса трансформации, через который проходит отрасль, разрабатываемый ГОСТ может устареть еще до введения, рассказал НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
В России может появиться новый ГОСТ на торговые центры, возможность создания отраслевого стандарта проработают участники рынка торговой недвижимости совместно с Минпромторгом, передают «Известия». Предполагается введение системы категорирования, которая позволит учитывать различия между объектами по формату, функциональному наполнению и особенностям управления. Шакиров подтвердил, что отрасли нужна стандартизация, но подчеркнул, что сейчас у торговых центров есть более насущные проблемы.
«Государство в целом занимается стандартизированием всех отраслей деятельности. Индустрия долгое время находилась вне ГОСТов, поэтому у нас слишком много разных торговых центров: маленьких, больших, перестроенных, построенных заново и так далее. С учетом того, что торговые центры сейчас находится в не самом лучшем положении, решили сделать систему стандартизации, которая все это дело в нашей отрасли будет как-то приводить в порядок. Но мы пока не стремимся к этому, потому что сейчас идет вопрос о выживании торговых центрах. И в первую очередь Союз торговых центров с Минпромторгом прорабатывает рекомендации по защите от беспилотных летательных аппаратов», — сообщил он.
Собеседник НСН добавил, что индустрия сегодня претерпевает сильные изменения, поэтому ГОСТ может потерять актуальность уже к моменту внедрения.
«Я считаю, что сейчас рынок торговых центров находится в стадии трансформации. Классические торговые центры умрут, у нас будут форматы торгово-развлекательных, досуговых, спортивных и каких угодно центров, и самую меньшую долю составят торговые. Я думаю, что сейчас Минпромторг тоже смотрит на эту ситуацию. Но тот стандарт, над которым сейчас работают, к моменту окончания разработки, скорее всего, уже устареет, потому что рынок проходит активную стадию трансформации», — пояснил Шакиров.
Ранее Булат Шакиров сообщал НСН, что ситуация у небольших торговых центров сегодня более выгодная, чем у больших комплексов. Он предрек закрытие 10% крупных игроков рынка, которые не переживут трансформации в развлекательные и досуговые центры.
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