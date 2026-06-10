Торговые центры будут переформатироваться под развлекательные, где-то в них уже открываются термы и спа-зоны, эти изменения затронут все города-миллионники. Об этом НСН рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Более 60% торговых центров в России устарели и нуждаются в обновлении, рассказал управляющий партнер Союза торговых центров Сергей Платицын. Его слова приводит РИА Новости. Так, в Москве и Московском регионе требуется обновить около 150–250 торговых центров. Шакиров раскрыл, почему ТЦ массово нуждаются в ремонте.

«Первые торговые центры в России появились порядка 20 лет назад. Сейчас с учетом того, что ушла даже та же самая ИКЕА, осталось сотни тысяч пустующих квадратных метров, которые никто не может занять. Сейчас агрессивно идет уменьшение торговых площадей, превращение ТЦ в развлекательные, досуговые. Начали появляться термы. Естественно, центры, которым 10 и более лет, уже не соответствуют нормам, их нужно перестраивать. Так что действительно по Москве и Подмосковью порядка 250 торговых центров будут вынуждены пойти под реновацию, то есть уменьшать долю ретейла, увеличивать долю развлечений и всего остального», - рассказал он.