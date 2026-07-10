Актер Энтони Хопкинс объявил о начале музыкальной карьеры

Обладатель двух премий «Оскар» британский актёр Энтони Хопкинс объявил о начале музыкальной карьеры. Как пишет The Guardian, 88-летний артист подписал контракт с лейблом Decca Classics.

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Дебютный альбом звезды Голливуда, который получил название «Life Is А Dream», выйдет 21 августа. В него войдут 12 произведений, написанные Хопкинсом за последние 60 лет. Первый сингл «Bracken Road» уже доступен на музыкальных платформах.

Хопкинс - композитор-самоучка. На фортепиано он играет с 4-х лет. В записи альбома ему помогал оркестр Филармонии под управлением дирижера Густаво Дудамеля.

«Подписание контракта с Decca — это честь всей жизни... Глубочайшая благодарность и уважение маэстро Дудамелю... С изящной точностью своей дирижерской палочки он преобразил каждую ноту... создав живописный пейзаж, который приглашает слушателя почувствовать и представить себе нечто уникально личное», - отметил Хопкинс.

Ранее рок-ветераны Deep Purple выпустили свой 24-й студийный альбом, который получил название «Splat!», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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