Песков: Тема продажи Турцией российских ЗРК С-400 сверхчувствительная для РФ

Тема продажи Турцией российских ЗРК С-400 является сверхчувствительной для Москвы. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп пообещал Эрдогану отменить санкции против Турции

Комментируя публикацию издания Hurriyet, которое написало, что Турция якобы продала российские ракетные комплексы с целью получения возможности закупить у США истребители F-35, он указал, что по этой теме «были контакты с турецкой стороной».

«И мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу», — заключил представитель Кремля.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Турция может передать российские С-400 Катару или ОАЭ, но только при согласовании с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВооружениеДмитрий ПесковРоссияТурцияС-400

Горячие новости

Все новости

партнеры