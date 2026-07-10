Песков: Тема продажи Турцией российских ЗРК С-400 сверхчувствительная для РФ

Комментируя публикацию издания Hurriyet, которое написало, что Турция якобы продала российские ракетные комплексы с целью получения возможности закупить у США истребители F-35, он указал, что по этой теме «были контакты с турецкой стороной».



«И мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу», — заключил представитель Кремля.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Турция может передать российские С-400 Катару или ОАЭ, но только при согласовании с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

