Песков: Тема продажи Турцией российских ЗРК С-400 сверхчувствительная для РФ
Тема продажи Турцией российских ЗРК С-400 является сверхчувствительной для Москвы. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя публикацию издания Hurriyet, которое написало, что Турция якобы продала российские ракетные комплексы с целью получения возможности закупить у США истребители F-35, он указал, что по этой теме «были контакты с турецкой стороной».
«И мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу», — заключил представитель Кремля.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Турция может передать российские С-400 Катару или ОАЭ, но только при согласовании с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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