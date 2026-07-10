Центробанк вводит в оборот новую 100-рублевую банкноту

Банк России вводит в оборот обновленную 100-рублевую купюру 2026 года выпуска. Об этом сообщил регулятор 10 июля.

«Банкнота посвящена Центральному федеральному округу», - уточняется в сообщении.

При этом защитный комплекс купюры и оформление лицевой стороны остаются точно такими же, какие были на 100-рублевой банкноте 2022 года выпуска.

Российские купюры вошли в пятерку самых защищенных в мире

На оборотной стороне новой купюры изобразили карту ЦФО в таком же стиле, как и на модернизированных банкнотах номиналом 5 тысяч рублей 2023 года выпуска и 1 тысяча рублей выпуска 2025 года.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев сообщил, что спрос на наличные деньги в России сохранится, несмотря на цифровизацию и электронные платежи, передает RT.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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