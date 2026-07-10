Центробанк вводит в оборот новую 100-рублевую банкноту

На оборотной стороне новой купюры изобразили карту ЦФО в таком же стиле, как и на модернизированных банкнотах номиналом 5 тысяч рублей 2023 года выпуска и 1 тысяча рублей выпуска 2025 года.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев сообщил, что спрос на наличные деньги в России сохранится, несмотря на цифровизацию и электронные платежи, передает RT.

