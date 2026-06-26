Размер имеет значение: В России пообещали закрытие каждого десятого ТЦ
Сложнее всего выживать в новых реалиях крупным торговым центрам, расположенным за пределами города, сказал НСН Булат Шакиров.
Сегодня небольшие торговые центры (ТЦ) районного масштаба чувствуют себя более выгодно по сравнению с крупными торговыми площадками, 10% из которых не переживут трансформации в развлекательные и досуговые центры. Об этом НСН заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Девелоперы отказываются от масштабных проектов — в частности, за 10 лет средний размер ТЦ в России сократился более чем в 2,5 раза, сообщило издание «Известия». Это связано с насыщением рынка, ростом стоимости строительства и изменением потребительского поведения: покупатели все реже готовы ездить за «шопингом ради шопинга» и чаще выбирают сервисы и повседневные услуги в шаговой доступности. Шакиров подтвердил, что в сложившейся ситуации проще выживать небольшим ТЦ.
«Безусловно, локальные ТЦ чувствуют себя более выигрышно, особенно с минималистической концепцией — продукты питания, аптека, предметы первой необходимости. Чего нельзя сказать о больших ТЦ с огромными площадями, таких, как, например, сеть ТЦ “Мега”. Когда ушла компания IKEA, освободились сотни тысяч квадратных метров, которые очень сложно было занять. Самый большой центр настольного тенниса, об открытии которого объявил ТЦ “Мега Химки”, — это не тот арендатор, который платит существенные деньги. Большие ТЦ борются за выживание, кто-то размещает термы, кто-то — падел-центры, но эти арендаторы платят в несколько раз меньше. Поэтому крупным ТЦ приходится непросто, они трансформируются в развлекательные, досуговые, спортивные, семейные центры с небольшой торговой составляющей», — сказал Шакиров.
По словам собеседника НСН, происходящее приведет к закрытию примерно каждого десятого ТЦ.
«Приблизительно 10% ТЦ не переживут этого процесса, они закроются, их снесут, переделают в жилые микрорайоны, многофункциональные центры. Пока что повального закрытия нет, мы говорим об увеличении вакантности в среднем на 10% по России, это достаточно много. Она продолжает расти, в связи с неразумной политикой государства по налогообложению очень много небольших магазинов просто закрываются. Так, объявили о закрытии своих сеток порядка 600 магазинов разного формата в ТЦ за первое полугодие. Кто-то банкротится, кто-то просто закрывается. Думаю, к концу года мы увидим вакантность по ТЦ на уровне 15-20%», — добавил эксперт.
Тяжелее всего придется ТЦ с неудачной локацией, убежден Шакиров.
«Судьба того или иного ТЦ зависит от локации. Например, “Авиапарк” за счет локации и раскрученности будет продолжать жить, а в большое количество ТЦ, находящихся за пределами города, те же ТЦ “Мега”, причины ехать за покупками нет. Маркетплейсы захватили рынок, их обороты выросли в десять раз. Чем стоять в пробках, намного удобнее заказать товары онлайн. У таких ТЦ будут очень большие сложности», — подытожил он.
Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил, что российский ретейл переживает процесс трансформации, но это не значит, что все закроются и обанкротятся, ТЦ будут подстраиваться под новую модель покупательской активности.
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