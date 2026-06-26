Сегодня небольшие торговые центры (ТЦ) районного масштаба чувствуют себя более выгодно по сравнению с крупными торговыми площадками, 10% из которых не переживут трансформации в развлекательные и досуговые центры. Об этом НСН заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Девелоперы отказываются от масштабных проектов — в частности, за 10 лет средний размер ТЦ в России сократился более чем в 2,5 раза, сообщило издание «Известия». Это связано с насыщением рынка, ростом стоимости строительства и изменением потребительского поведения: покупатели все реже готовы ездить за «шопингом ради шопинга» и чаще выбирают сервисы и повседневные услуги в шаговой доступности. Шакиров подтвердил, что в сложившейся ситуации проще выживать небольшим ТЦ.

«Безусловно, локальные ТЦ чувствуют себя более выигрышно, особенно с минималистической концепцией — продукты питания, аптека, предметы первой необходимости. Чего нельзя сказать о больших ТЦ с огромными площадями, таких, как, например, сеть ТЦ “Мега”. Когда ушла компания IKEA, освободились сотни тысяч квадратных метров, которые очень сложно было занять. Самый большой центр настольного тенниса, об открытии которого объявил ТЦ “Мега Химки”, — это не тот арендатор, который платит существенные деньги. Большие ТЦ борются за выживание, кто-то размещает термы, кто-то — падел-центры, но эти арендаторы платят в несколько раз меньше. Поэтому крупным ТЦ приходится непросто, они трансформируются в развлекательные, досуговые, спортивные, семейные центры с небольшой торговой составляющей», — сказал Шакиров.