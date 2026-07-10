Россиян предупредили об опасности ИИ-мультфильмов для детей
Контент, который создан искусственным интеллектом (ИИ), в том числе мультфильмы, часто отличаются от традиционных работ отсутствием цельной истории. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил педагог-психолог, автор развивающих книг для детей и родителей Шамиль Ахмадуллин.
Он пояснил, что у ИИ-контент, как правило - «это поток быстро сменяющихся образов», который рассчитан на удержание внимания. Если ребёнок привыкнет к мельтешащей стимуляции, то потом обычный, осмысленный мультфильм станет для него скучным.
В результате дети привыкают «потреблять поток, не сопереживая и не думая».
«И ещё автоплей подсовывает следующий, и следующий... и ребенок проваливается на часы. Поэтому так сложно оторвать его от ИИ-мультфильмов: там нет законченного сюжета, после которого появляется чувство удовлетворенности», — указал Ахмадуллин.
Эксперт добавил, что запрет ИИ-мультфильмов ситуацию не исправит. Поэтому следует показать ребёнку, что нормальная анимация интереснее, в том числе посредством совместных просмотров и последующих обсуждений.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин беседе с «Радиоточкой НСН» сравнил ИИ с резиновой женщиной, назвав его грубым заменителем настоящих артистов.
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