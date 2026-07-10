Россиян предупредили об опасности ИИ-мультфильмов для детей

Он пояснил, что у ИИ-контент, как правило - «это поток быстро сменяющихся образов», который рассчитан на удержание внимания. Если ребёнок привыкнет к мельтешащей стимуляции, то потом обычный, осмысленный мультфильм станет для него скучным.

В результате дети привыкают «потреблять поток, не сопереживая и не думая».

«И ещё автоплей подсовывает следующий, и следующий... и ребенок проваливается на часы. Поэтому так сложно оторвать его от ИИ-мультфильмов: там нет законченного сюжета, после которого появляется чувство удовлетворенности», — указал Ахмадуллин.

Эксперт добавил, что запрет ИИ-мультфильмов ситуацию не исправит. Поэтому следует показать ребёнку, что нормальная анимация интереснее, в том числе посредством совместных просмотров и последующих обсуждений.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин беседе с «Радиоточкой НСН» сравнил ИИ с резиновой женщиной, назвав его грубым заменителем настоящих артистов.

