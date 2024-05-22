Бренды возвращаются: В Союзлегпроме заявили о возрождении конкуренции

В России снова наблюдается конкуренция за потребителя с вернувшимися западными брендами, а также с игроками из Турции и Китая, рассказали НСН в Союзлегпроме.

Дизайнерские продукты небольших российских брендов на 15-25% дешевле товаров крупных производителей, сказал НСН вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов.

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Ранее стало известно, что продажи одежды российских дизайнеров на вторичном рынке в этом году выросли на 17% по сравнению с показателями предыдущего года. Россияне стали стали чаще отдавать предпочтение изделиям российских дизайнеров в том числе потому, что на площадках для ресейла их можно приобрести по более низким ценам.

«Спрос на российские изделия постепенно растет с осени 2022 года. Причем дизайнерские продукты небольших брендов стоят, как правило, на 15-25% дешевле тех, которые выпускаются крупными дизайнерскими производителями. Сохранится ли эта тенденция надолго — зависит не только от спроса на конкретные изделия, но и от таких внеотраслевых факторов, как валютный курс, цены на закупку сырья (тканей, фурнитуры, смежных аксессуаров), а также стоимость логистики», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, на полки российских магазинов вернулось не меньше половины западных брендов одежды.

«С начала 2023 года многие ушедшие западные бренды возвращаются на рынок. Зачастую они это делают под оффшорными-аффилированными аббревиатурами. Пока они нередко демпингуют на российском рынке, чтобы побыстрее восстановить здесь свои позиции. По имеющимся оценкам, к настоящему времени в Россию вернулись не меньше половины ранее ушедших брендов, используя разные схемы для этого. Можно сказать, что постепенно возвращается конкуренция за потребителя с вновь присутствующими западными брендами. В плане конкуренции очень активны бренды из стран Азии, особенно Китая и Турции, устремившиеся почти всегда с помощью демпинга на российский рынок», - отметил Ульянов.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский рассказал в разговоре с НСН, что российские бренды заняли 90% площадей торговых центров. При этом, указал он, не все способны «потянуть» большие лоты после ухода крупных зарубежных игроков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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