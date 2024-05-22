Бренды возвращаются: В Союзлегпроме заявили о возрождении конкуренции
В России снова наблюдается конкуренция за потребителя с вернувшимися западными брендами, а также с игроками из Турции и Китая, рассказали НСН в Союзлегпроме.
Дизайнерские продукты небольших российских брендов на 15-25% дешевле товаров крупных производителей, сказал НСН вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов.
Ранее стало известно, что продажи одежды российских дизайнеров на вторичном рынке в этом году выросли на 17% по сравнению с показателями предыдущего года. Россияне стали стали чаще отдавать предпочтение изделиям российских дизайнеров в том числе потому, что на площадках для ресейла их можно приобрести по более низким ценам.
«Спрос на российские изделия постепенно растет с осени 2022 года. Причем дизайнерские продукты небольших брендов стоят, как правило, на 15-25% дешевле тех, которые выпускаются крупными дизайнерскими производителями. Сохранится ли эта тенденция надолго — зависит не только от спроса на конкретные изделия, но и от таких внеотраслевых факторов, как валютный курс, цены на закупку сырья (тканей, фурнитуры, смежных аксессуаров), а также стоимость логистики», - сказал собеседник НСН.
По его словам, на полки российских магазинов вернулось не меньше половины западных брендов одежды.
«С начала 2023 года многие ушедшие западные бренды возвращаются на рынок. Зачастую они это делают под оффшорными-аффилированными аббревиатурами. Пока они нередко демпингуют на российском рынке, чтобы побыстрее восстановить здесь свои позиции. По имеющимся оценкам, к настоящему времени в Россию вернулись не меньше половины ранее ушедших брендов, используя разные схемы для этого. Можно сказать, что постепенно возвращается конкуренция за потребителя с вновь присутствующими западными брендами. В плане конкуренции очень активны бренды из стран Азии, особенно Китая и Турции, устремившиеся почти всегда с помощью демпинга на российский рынок», - отметил Ульянов.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский рассказал в разговоре с НСН, что российские бренды заняли 90% площадей торговых центров. При этом, указал он, не все способны «потянуть» большие лоты после ухода крупных зарубежных игроков, передает «Радиоточка НСН».
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