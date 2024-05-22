Бренды возвращаются: В Союзлегпроме заявили о возрождении конкуренции

Ранее стало известно, что продажи одежды российских дизайнеров на вторичном рынке в этом году выросли на 17% по сравнению с показателями предыдущего года. Россияне стали стали чаще отдавать предпочтение изделиям российских дизайнеров в том числе потому, что на площадках для ресейла их можно приобрести по более низким ценам.



«Спрос на российские изделия постепенно растет с осени 2022 года. Причем дизайнерские продукты небольших брендов стоят, как правило, на 15-25% дешевле тех, которые выпускаются крупными дизайнерскими производителями. Сохранится ли эта тенденция надолго — зависит не только от спроса на конкретные изделия, но и от таких внеотраслевых факторов, как валютный курс, цены на закупку сырья (тканей, фурнитуры, смежных аксессуаров), а также стоимость логистики», - сказал собеседник НСН.