«Никакого чуда»: Российские бренды заняли 90% площадей торговых центров
Олег Войцеховский заявил НСН, что новые турецкие и китайские бренды занимают незначительные площади.
Российские бренды заняли 90% площадей торговых центров, при этом не все способны «потянуть» большие лоты после ухода крупных зарубежных игроков, заявил в беседе с НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Российские торговые центры на 100% заместили площади ушедших иностранных брендов. По данным Минпромторга, уровень вакантных мест в ТЦ составляет 5–8%, что считается признаком стабильной ситуации и высокого спроса со стороны потребителей, пишут «Известия».
«Для ведущих торговых центров, которые находятся в федеральном или московском рейтинге на первых местах, картина примерно такая. Но что касается в целом торговых центров по стране, которых у нас порядка двух тысяч, я бы не сказал, что там 100% заполнения. Средняя цифра вакантных мест составляет от 5 до 9%, но это средние значения. Никакого чуда, которое бы позволило все заполнить, не случилось», - отметил он.
По его словам, именно отечественные бренды сегодня заменяют ушедшие компании, а турецкие и китайские занимают незначительные площади.
«На замену сегодня приходят только отечественные бренды. Я бы оценил присутствие российских компаний сегодня на 90%. Это с учетом того, что какие-то зарубежные бренды у нас остались. Китайские и турецкие среди замен, конечно, есть, но если считать в рамках 30 миллионов квадратных метров аренды по России, то их можно смело исключить как погрешность. В основном это российские марки, где-то немного белорусских. Это серьезная работа, которая сейчас продолжается. Ушли от нас бренды, которые занимали большие площади, а мы заменяем их марками, которые занимают гораздо меньшую площадь. Не всегда можно найти Gloria Jeans, например. Тогда приходится площадь разбивать на несколько лотов. В составе новых компаний далеко не все являются продвинутыми арендаторами. Есть вероятность, что они через полгода не выдержат и уйдут», - объяснил собеседник НСН.
На российский рынок с начала 2024 года вышли 11 новых международных брендов одежды, обуви, электроники и товаров для дома, сообщили ранее в консалтинговой компании NF Group, передает «Радиоточка НСН».
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