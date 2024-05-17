«Никакого чуда»: Российские бренды заняли 90% площадей торговых центров

«Для ведущих торговых центров, которые находятся в федеральном или московском рейтинге на первых местах, картина примерно такая. Но что касается в целом торговых центров по стране, которых у нас порядка двух тысяч, я бы не сказал, что там 100% заполнения. Средняя цифра вакантных мест составляет от 5 до 9%, но это средние значения. Никакого чуда, которое бы позволило все заполнить, не случилось», - отметил он.

По его словам, именно отечественные бренды сегодня заменяют ушедшие компании, а турецкие и китайские занимают незначительные площади.

«На замену сегодня приходят только отечественные бренды. Я бы оценил присутствие российских компаний сегодня на 90%. Это с учетом того, что какие-то зарубежные бренды у нас остались. Китайские и турецкие среди замен, конечно, есть, но если считать в рамках 30 миллионов квадратных метров аренды по России, то их можно смело исключить как погрешность. В основном это российские марки, где-то немного белорусских. Это серьезная работа, которая сейчас продолжается. Ушли от нас бренды, которые занимали большие площади, а мы заменяем их марками, которые занимают гораздо меньшую площадь. Не всегда можно найти Gloria Jeans, например. Тогда приходится площадь разбивать на несколько лотов. В составе новых компаний далеко не все являются продвинутыми арендаторами. Есть вероятность, что они через полгода не выдержат и уйдут», - объяснил собеседник НСН.

На российский рынок с начала 2024 года вышли 11 новых международных брендов одежды, обуви, электроники и товаров для дома, сообщили ранее в консалтинговой компании NF Group, передает «Радиоточка НСН».

