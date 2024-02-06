«Не только тренды!»: Звездный дизайнер Керимова поделилась секретом успеха

Дом моды сегодня – это не только про бизнес, это еще и про общение людей, близких по ценностям, рассказала звездный дизайнер, председатель Комитета индустрии моды Москвы Аника Керимова на пресс-конференции в Московской торгово-промышленной палате.

Дизайнер поделилась своей историей успеха, благодаря которой она знает все тонкости модного бизнеса и активно сегодня помогает начинающим специалистам.