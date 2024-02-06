«Не только тренды!»: Звездный дизайнер Керимова поделилась секретом успеха

Дом моды сегодня – это не только про бизнес, это еще и про общение людей, близких по ценностям, рассказала звездный дизайнер, председатель Комитета индустрии моды Москвы Аника Керимова на пресс-конференции в Московской торгово-промышленной палате.

Дизайнер поделилась своей историей успеха, благодаря которой она знает все тонкости модного бизнеса и активно сегодня помогает начинающим специалистам.

«Цены кусаются»: Люксовую одежду российских дизайнеров могут купить только в Москве

Аника считает, что с гостями всегда должен быть диалог, поэтому сама регулярно проводит закрытые мероприятия для женского клуба и вечеринки для постоянных клиентов. Она посоветовала не просто следовать трендам, но и чувствовать клиента.

Ранее стилист и основатель бренда одежды Ольга Агапитова объяснила «Радиоточке НСН», почему российские дизайнеры не могут снизить цены на свои коллекции. По ее словам, сейчас цена российских брендов, возможно, для кого-то кусается, но она оправдана закупкой ткани, работой дизайнеров, разработкой. Сейчас очень многие российские дизайнеры не могут снизить стоимость, но практически у всех появилась возможность предоставить клиенту оплату долями.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Аника Керимова
ТЕГИ:ПредпринимательствоОдеждаМода

Горячие новости

Все новости

партнеры