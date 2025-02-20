UniCredit прогнозирует быстрый уход из РФ после окончания конфликта на Украине

Урегулирование конфликта на Украине позволит итальянской банковской группе UniCredit на лучших условиях продать свои активы в России. Об этом заявил ее глава Андреа Орчел в интервью Financial Times.

Он пояснил, что, если политика изменится, то шансы группы продать российское подразделение на более привлекательных условиях вырастут, так как «ситуация станет более нормальной для всех сторон». По мнению Орчела, уход UniCredit с российского рынка ускорится.

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Финансист подчеркнул, что менять решение об уходе из российского бизнеса компания не намерена.

UniCredit-банк работает в России с 1989 года. Это крупнейший российский банк с иностранным участием. Группа пытается продать свои активы в России с 2022 года.

Нидерландский банк ING в конце января 2025 года продал свои активы в России местному инвестору Global Development.

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ФОТО: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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