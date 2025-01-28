Банк ING из Нидерландов продал активы в России

Нидерландский банк ING продал свои активы в России местному инвестору Global Development. Об этом заявили в пресс-службе организации.

Как отметили в банке, пройдет некоторое время, прежде чем активы в РФ будут проданы фактически. Как ожидается, продажу завершат в третьем квартале 2025 года.

По данным организации, сделка приведет к общим убыткам в 700 млн евро.

В 2022 году банк ING сократил деятельность в России, перестав принимать новых клиентов и уменьшив кредитование в РФ. Также российский филиал отделили от международных систем и сетей банка. Гендиректор организации Стивен ван Рейсвейк отмечал, что ING не видит для себя будущего в стране.

Ранее шведская Ingka Group, владеющая магазинами IKEA, продала последний актив в РФ — склад в подмосковном Есипово.

