Банк ING из Нидерландов продал активы в России
Нидерландский банк ING продал свои активы в России местному инвестору Global Development. Об этом заявили в пресс-службе организации.
Как отметили в банке, пройдет некоторое время, прежде чем активы в РФ будут проданы фактически. Как ожидается, продажу завершат в третьем квартале 2025 года.
По данным организации, сделка приведет к общим убыткам в 700 млн евро.
В 2022 году банк ING сократил деятельность в России, перестав принимать новых клиентов и уменьшив кредитование в РФ. Также российский филиал отделили от международных систем и сетей банка. Гендиректор организации Стивен ван Рейсвейк отмечал, что ING не видит для себя будущего в стране.
Ранее шведская Ingka Group, владеющая магазинами IKEA, продала последний актив в РФ — склад в подмосковном Есипово.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru