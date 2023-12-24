Убийственный рост? Ключевая ставка ЦБ меняет экономику России
Повышение ключевой ставки ЦБ остается главным экономическим инструментом в России. Эксперты спорят, от него больше вреда или пользы.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявилв, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и поднимать ключевую ставку нужно было начать еще весной. Также председатель ЦБ РФ предупредила об ужесточении ДКП и повышении ставки в июле, сообщает РБК.
Экс-глава Центробанка Сергей Дубинин заявил НСН, что Банк России повысит ключевую ставку, но это никак не отобразится на стабилизации экономики.
«Насколько это целесообразно? Тут большой вопрос. Я считаю, что это почти ничего не изменит и не принесет. Это не позволит сократить приток денежной массы, не подействует на стабилизацию валютного курса. Гораздо более эффективными оказались методы ручного управления, когда представители Росфинмониторинга отслеживают операции с валютой, обязывают экспортеров продавать валюту, когда это необходимо», - сказал Дубинин.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина разрушает не только антироссийские планы Запада, но и экономику РФ, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев.
«Ей удалось частично спрятать замороженные активы золотовалютных резервов. Они рады бы их взять, но не могут. Кроме того, ЦБ успел выпустить карту "Мир" на фоне отключения нас от SWIFT. То, что мы заключили договоры с азиатскими, а не европейскими банками, и через них проводят транзакции по покупке импорта, это тоже плюс ЦБ. При этом, если говорить о ситуации внутри страны,.. жесткая денежно-кредитная политика внутри страны не идет на пользу нашей экономике. Набиуллина – разрушитель нашей экономики», - сказал Арефьев.
Банку России приходится выбирать между доступностью кредитов и борьбой с инфляцией, заявил НСН глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Главный инструмент ЦБ — повышение ключевой ставки... Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы активно проводилась структурная перестройка экономики, а она не может проходить без кредитных ресурсов. Если же кредитные ресурсы будут дорогими, то очевидно, что они не смогут обеспечить эту структурную перестройку. Собственных средств предприятий (они исчисляются десятками триллионов рублей) вполне достаточно, чтобы провести структурную перестройку за счет собственных ресурсов и инвестиций в разные проекты. Но в условиях инфляции многие предприятия кладут собственные свободные средства на депозиты в банках, а не в инвестиции», — отметил депутат.
Банк России перешел к ужесточению политики в июле, один раз ставка увеличивалась на внеплановом заседании. В конце сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что прогноз регулятора на этот год подразумевает как сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне, так и ее повышение.
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