Набиуллина: Основной эффект от повышения ключевой ставки будет в 2024 году
Основной эффект от повышения ключевой ставки Банка России будет виден в 2024 году. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
Как отметила председатель ЦБ, ключевая ставка работает.
«Если бы ее не повысили, инфляция могла быть гораздо выше, а курс рубля слабее. Но основной эффект от нескольких повышений ставки, которые произошли в этом году, мы увидим в следующем. Ставка действует не сразу, со временем», — указала Набиуллина.
Глава ЦБ пояснила, что сначала этот показатель влияет на ставки по депозитам и кредитам в банках, через них — на темпы роста кредитов и норму сбережений, после происходит влияние на спрос и транслирование изменений в цены. Полный эффект от изменения ключевой ставки можно наблюдать спустя три-шесть кварталов.
В пятницу Банк России повысил ключевую ставку с 15 до 16 процентов годовых, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru