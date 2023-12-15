Набиуллина: Основной эффект от повышения ключевой ставки будет в 2024 году

Как отметила председатель ЦБ, ключевая ставка работает.

«Если бы ее не повысили, инфляция могла быть гораздо выше, а курс рубля слабее. Но основной эффект от нескольких повышений ставки, которые произошли в этом году, мы увидим в следующем. Ставка действует не сразу, со временем», — указала Набиуллина.

Глава ЦБ пояснила, что сначала этот показатель влияет на ставки по депозитам и кредитам в банках, через них — на темпы роста кредитов и норму сбережений, после происходит влияние на спрос и транслирование изменений в цены. Полный эффект от изменения ключевой ставки можно наблюдать спустя три-шесть кварталов.

В пятницу Банк России повысил ключевую ставку с 15 до 16 процентов годовых, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

