Экс-глава Центробанка: Повышение ключевой ставки до 16% экономике не поможет
Сергей Дубинин в эфире НСН сошелся во мнении с коллегами, что на грядущем заседании Банка России будет повышена ключевая ставка.
На грядущем заседании совета директоров Банка России ключевая ставка будет повышена до 16%, но это никак не отобразится на стабилизации российской экономики. Таким мнением с НСН поделился экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.
На заседании руководства Центробанка 15 декабря снова будет повышена ключевая ставка, считают опрошенные РБК аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний. 22 из 31 эксперта полагают, что ЦБ повысит ставку до 16% годовых. Сергей Дубинин согласился с прогнозом специалистов, и отметил, что эта мера никак не отобразится на положении дел в стране.
«Скорее всего, ставку повысят до 16%. Насколько это целесообразно? Тут большой вопрос. Я считаю, что это почти ничего не изменит и не принесет. Это не позволит сократить приток денежной массы, не подействует на стабилизацию валютного курса. Гораздо более эффективными оказались методы ручного управления, когда представители Росфинмониторинга отслеживают операции с валютой, обязывают экспортеров продавать валюту, когда это необходимо. Ситуация бы не изменилось, если бы не было повышения ставки», - сказал Дубинин.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал повышение ключевой ставки ЦБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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