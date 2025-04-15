Центробанк отозвал лицензию у «ПромТрансБанка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «ПромТрансБанк» (Банк ПТБ) из Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

ЦБ принял решение в связи с тем, что кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты регулятора, требования законодательства по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

«Кредитная организация являлась хронически убыточной... Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот», - подчеркнули в Центробанке.

Банк ПТБ по величине активов занимал 177 место в банковской системе России.

Ранее Центробанк аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг «НС банк», напоминает Ura.ru.

