Центробанк отозвал лицензию у «ПромТрансБанка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «ПромТрансБанк» (Банк ПТБ) из Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
ЦБ принял решение в связи с тем, что кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты регулятора, требования законодательства по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
«Кредитная организация являлась хронически убыточной... Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот», - подчеркнули в Центробанке.
Банк ПТБ по величине активов занимал 177 место в банковской системе России.
Ранее Центробанк аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг «НС банк», напоминает Ura.ru.
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